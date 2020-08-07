شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس وزراء باكستان يصفع الجزيرة: " من أكون لأقيم سياسة السعودية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

وجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان صفعة موجعة لقناة الجزيرة القطرية، حينما حاولت استدراجه للتعليق على موقف المملكة من قضية إقليم كشمير والانتهاكات التي يتعرض لها المسلمين.

وجاء رد عمران خان صادمًا في حواره لقناة الفتنة، قائلا: " للسعودية سياستها الخاصة من أكون لأقيمها، والسعودية لديها 3 مليون باكستاني " .

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى وقوف المملكة لجانب بلاده في أكثر من موقف، ما أفشل محاولة مذيع الجزيرة في استدراجه للهجوم ضد المملكة بما يخدم سياسة القناة.