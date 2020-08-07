شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار على عدة مناطق تستمر لليلة السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة وليلة السبت، هطول أمطار من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة.
وأوضح الحصيني، أن الحالة المطرية تشمل كل من مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران.
كما توقع رياحًا شمالية لشمالية غربية من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن على معظم المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أمطار على عدة مناطق تستمر لليلة السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.