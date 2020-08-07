شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أمطار على عدة مناطق تستمر لليلة السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة وليلة السبت، هطول أمطار من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة.

وأوضح الحصيني، أن الحالة المطرية تشمل كل من مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران.

كما توقع رياحًا شمالية لشمالية غربية من متوسطة لقوية مثيرة للأتربة خاصة خارج المدن على معظم المناطق.