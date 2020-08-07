شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيفاء الطويلعي: "بما إني خبرة أصعب شيء بالدراجة هو السقوط منها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت الغواصة السعودية هيفاء الطويلعي، أن أصعب شيء تواجهه عند ممارسة رياضة ركوب الدراجة هو السقوط.

ونشرت الطويلعي مقطعا وثق سقوط أحد زملائها بقروب الدراجة، قائلة: " اليوم سقط على وجهه سقطة كانت قوية جدا وتمزق بالوجه " .

وتابعت: " بما إني خبرة سقوط من الدراجة بطلت أسرع وبطلت التهور، أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل " .

وتمارس الطويلعي عدة أنشطة إلى جانب الغوص والدراجات، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالسياحة في المملكة.