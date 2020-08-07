شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيفاء الطويلعي: "بما إني خبرة أصعب شيء بالدراجة هو السقوط منها" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكدت الغواصة السعودية هيفاء الطويلعي، أن أصعب شيء تواجهه عند ممارسة رياضة ركوب الدراجة هو السقوط.
ونشرت الطويلعي مقطعا وثق سقوط أحد زملائها بقروب الدراجة، قائلة: " اليوم سقط على وجهه سقطة كانت قوية جدا وتمزق بالوجه " .
وتابعت: " بما إني خبرة سقوط من الدراجة بطلت أسرع وبطلت التهور، أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل " .
وتمارس الطويلعي عدة أنشطة إلى جانب الغوص والدراجات، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالسياحة في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هيفاء الطويلعي: "بما إني خبرة أصعب شيء بالدراجة هو السقوط منها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.