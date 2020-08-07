وزير الخارجية يقوم بزيارة رسمية لجمهورية قبرص

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، زيارة رسمية إلى جمهورية قبرص، التقى خلالها نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديسن، وأجريا محادثات رسمية شهدت توافقًا حيال موضوعات عديدة، في إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين.

عقب ذلك، عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا أبديا فيه ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية، وأكدا على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في مجالات عديدة، وأكد الأمير فيصل على دعم المملكة لحقوق قبرص السيادية على أراضيها ودعوة كل الأطراف لحل النزاعات بالطرق السلمية والحوار، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

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وحول الشأن الليبي، أكد الجانبان على ضرورة النأي بليبيا عن كل التدخلات الخارجية، وشددا أيضًا على ضرورة الوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية، وأبدى الجانب القبرصي إدانته لهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية، على أراضي المملكة، وفي ختام المؤتمر، عبر الأمير فيصل عن تطلعه لزيارة وزير الخارجية القبرصي إلى المملكة قريبًا.

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