ضبط مركبتين يمارس قائداهما التفحيط في جازان

ضبط رجال إدارة مرور منطقة جازان مركبتين، مارس قائداهما التفحيط وعرَّضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور السعودي، عبر موقع «تويتر»، إن مرور منطقة جازان ضبط مركبتين مارس قائداهما التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ويعرّف نظام المرور التفحيط على أنه قيادة مركبة بتهور في الطريق، أو الأماكن العامة بشكل غير منتظم عمدًا، ودون سبب مشروع؛ بحيث تُحدث الإطارات صوتًا مع جعلها تقوم بالزحف يمينًا أو يسارًا، أو تلتف حول نفسها أثناء السير للأمام أو الخلف؛ باستخدام قوة محركها أو مكابحها، أو ناقل الحركة فيها؛ لأجل الاستعراض.

ويدخل في حكم التفحيط إمالة المركبة، وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة؛ أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء سيرها بهدف الاستعراض.