«أبشر» تُجدد التذكير بإجراءات توثيق الحسابات عبر البنوك

عبر أجهزة الخدمة الذاتية

جدَّدت منصة «أبشر»، تذكير المواطنين بضرورة توثيق حساباتهم لديها من خلال حساباتهم البنكية بمختلف البنوك. وحثَّت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، المستفيدين على ضرورة توثيق الحسابات برسالة مفادها، «وثّق حسابك في منصة أبشر إلكترونيًّا من خلال حسابك البنكي» عبر أجهزة الخدمة الذاتية، وتفعيل الحساب عن طريق البنوك، بالتفاعل مع موظفي تفعيل الحسابات، من خلال الرابط.

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