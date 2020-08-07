السعودية اليوم / إصابات فيروس كورونا في ألمانيا ترتفع 1147 حالة



برلين 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ثماني حالات إلى 9183.

// انتهى //

07:30ت م

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برلين 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1147 إلى 214214 حالة.وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع ثماني حالات إلى 9183.// انتهى //07:30ت م0010

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