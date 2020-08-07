السعودية اليوم / ليبيا تسجيل 404 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



طرابلس 17 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس «

وبهذا الإعلان تسجل ليبيا 4879 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 4128 حالة نشطة، و652 حالة شفاء، 107 حالات وفاة.

// انتهى //

07:03ت م

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طرابلس 17 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس « كورونا المستجد» كأعلى حصيلة تسجلها ليبيا منذ ظهر فيها الوباء في مارس الماضي، إلى جانب إحصاء ثماني حالات وفاة، وشفاء 12 مصابًا.وبهذا الإعلان تسجل ليبيا 4879 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 4128 حالة نشطة، و652 حالة شفاء، 107 حالات وفاة.// انتهى //07:03ت م0008

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