السعودية اليوم / زلزال قوته 5.5 درجة يضرب أكاري في بيرو



نيويورك 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 5.5 درجة هز على بعد 56 كم جنوب غربي أكاري في بيرو امس الخميس.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 10 كم، عند ملتقى دائرة عرض 15.8705 درجة جنوبا وخط طول 74.87 درجة غربا.

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07:02ت م

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