السعودية اليوم / تسجيل أكثر من 50 ألف وفاة بكوفيد-19 في المكسيك



مكسيكو 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واس

تجاوزت المكسيك امس الخميس عتبة الخمسين ألف وفاة بفيروس

وسجلت المكسيك 819 وفاة إضافية في 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات جراء الوباء على أراضيها إلى 50517 وفاة.

// انتهى //

06:57ت م

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مكسيكو 17 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 07 أغسطس 2020 م واستجاوزت المكسيك امس الخميس عتبة الخمسين ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد وفق أرقام وزارة الصحة.وسجلت المكسيك 819 وفاة إضافية في 24 ساعة، ليرتفع عدد الوفيات جراء الوباء على أراضيها إلى 50517 وفاة.// انتهى //06:57ت م0004

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