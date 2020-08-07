محمد بن مسعود - الدمام - أحالهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام أطاح مرور جازان بمفحطين مارسا التفحيط بمركبتيهما معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر. وغرد حساب "المرور السعودي" على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً إن مرور منطقة جازان ضبط مركبتين مارس قائداها التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.المرور مرور جازان ممارسة التفحيط "مرور جازان" يطيح بمفحطين عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-07 أطاح مرور جازان بمفحطين مارسا التفحيط بمركبتيهما معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر. وغرد حساب "المرور السعودي" على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً إن مرور منطقة جازان ضبط مركبتين مارس قائداها التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements 07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441 01:44 AM أحالهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام أحالهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام أطاح مرور جازان بمفحطين مارسا التفحيط بمركبتيهما معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر. وغرد حساب "المرور السعودي" على حسابه بـ"تويتر"، قائلاً إن مرور منطقة جازان ضبط مركبتين مارس قائداها التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. ، "مرور جازان" يطيح بمفحطين عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر ،

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