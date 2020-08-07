شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون يتنازلون عن قاتل أخيهم بعد وصية والدهم مقابل دية 5 ملايين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وثق مقطع فيديو تنازل أبناء " عقيل بن فداع الشمري " في حائل، عن القصاص من قاتل أخيهم، وذلك بعد وصية من والدهم رحمه الله.
وجاء ذلك مقابل دية متفق عليها مقدارها خمسة ملايين ريال، حيث أظهر المقطع قبول الدية ومن ثم احتضان بعضهم البعض.
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