شكرا لمتابعة خبر عن الفرقة المرابطة ببلدية خميس مشيط تصادر 354 كجم خلال الأسبوع الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أتلفت الفرقة المرابطة خلال الأسبوع الماضي ببلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي نحو 354كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمي ، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

و بين آل خويلد أن فرقة المرابطة تكثف جولاتها وأعمالها الميدانية على مدار اليوم لمتابعة المراكز التجارية وفحص المواد الغذائية المعروضة للبيع والتأكد من سلامتها ومنع الباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك والكفيلة بردع تلك الممارسات حيث تم رصد 112 مخالفة صحية وإغلاق 29 منشأة صحية أخرى ، وذلك بعد أكثر من 465 جولة ميدانية قام بها المراقبين خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي ، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لاتقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

و إذ تدعو البلدية جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .

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