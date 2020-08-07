مشروع «شمس الديار» بضاحية الجوان يتيح إضافة نظام «المباني الذكيّة» لمستفيدي «سكني»

تفقّد المشرف العامّ على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود نظام المباني الذكية بمشروع شمس الديار السكني الواقع في ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض.

ويُعد هذا النظام أحد التطبيقات الحديثة للمشاريع السكنية، حيث يمكن من خلالها القياس والتقييم والرد والاستجابة للتغييرات بما يحقّق قدرًا من الراحة والرفاهية والأمان، مع تقليل تكلفة التشغيل والاستهلاك وزيادة العمر الافتراضي لأنظمة الإنارة والأجهزة الكهربائية.

ويتميز نظام المباني الذكية المستخدم في المشروع بتوحيد وتكامل أنظمة المبنى من الإضاءة وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وأنظمة إدارة الطاقة والحريق وأنظمة الإنذار والأمن والسلامة وأنظمة التحكم والاتصال؛ لتنسيق العمل فيما بينها وزيادة التحكم البيئي الفردي وإدارة‪ تكاليف الاستهلاك من خلال التحكم بجميع أجزاء المبنى، كما يتميز بسهولة تحكم المستخدمين في الأنظمة عن بُعد لمراقبة المبنى بعد إغلاقه، وذلك عن طريق تطبيقات الجوال أو أجهزة الحاسب الآلي، إضافة إلى خفض تكاليف التشغيل وتحسين المكونات وعناصر الأجهزة بدون تغيير أو تعديل بالعناصر الإنشائية.

من جهته، أشاد المشرف العامّ على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، بتطبيق نظام المبنى الذكي ضمن مشروع «شمس الديار» الذي يأتي من بين مشاريع برنامج «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص. مؤكدًا أنه يشكّل قيمة مضافة لخدمات المشروع وتحسين نمط جودة الحياة للمستفيدين بسهولة التحكم بجميع أنظمة المنزل عبر أتمتة الوحدة السكنية، لافتًا إلى أن هذا النظام يعد نقلة تطويرية في مشاريع الوزارة مع المطوّرين العقاريين، والتي تشهد تطويرًا وتحسينًا مستمرًّا لإضافة كل التقنيات والوسائل التي تضمن الراحة التامة للمستفيد من مشاريع الوزارة، ما يسهم في توفير جودة الحياة داخل المسكن.

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يذكر أن مشروع «شمس الديار» الواقع في ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض هو أحد مشاريع وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام الفلل والتاون هاوس، وبلغت نسبة الحجوزات فيه 98% من عدد الوحدات البالغ عددها 503 وحدات سكنية.

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