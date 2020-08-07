الأرصاد تعلن طقس الجمعة: استمرار هطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس غدًا الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما تشمل السواحل من تلك المناطق.

وتوقعت أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أنَّ الرياح بالبحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

Advertisements

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالتالي:

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. إرشادات «الدفاع المدني» لتجنُّب مخاطر الأمطار والسيول