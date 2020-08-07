

باريس 16ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06أغسطس 2020 م واس

ارتفع عدد الإصابات بفيروس

وسجلت في الأسبوع الممتد بين 27 يوليو و2 أغسطس 7565 إصابة في فرنسا، أي بزيادة قدرها + 33 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد بدوره ارتفاعا في الإصابات (+57 بالمئة، 5695 إصابة).

وقال جهاز الصحة العام إن هذه الزيادة في الإصابات الجديدة "تبقى أعلى من زيادة عدد المفحوصين" (+14 بالمئة، 505,945 مفحوصا).

وتشير الحصيلة اليومية التي نشرتها وزارة الصحة الخميس إلى الأمر ذاته: 1604 إصابات مؤكدة في آخر 24 ساعة، بعد تسجيل 1695 إصابة قبل يوم، وقد عادت الإصابات اليومية الجديدة لتتجاوز عتبة الألف منذ نهاية تموز/يوليو.

وسجلت فرنسا حتى الآن 30312 وفاة جراء كوفيد-19، أي بزيادة 7 وفيات خلال 24 ساعة.

// انتهى //

04:33ت م

0183



باريس 16ذو الحجة 1441 هـ الموافق 06أغسطس 2020 م واسارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا بنسبة تتجاوز 30 بالمئة خلال أسبوع، وهو نسق أسرع من عدد الفحوص المنجزة، وفق حصيلة أسبوعية نشرت اليوم الخميس.وسجلت في الأسبوع الممتد بين 27 يوليو و2 أغسطس 7565 إصابة في فرنسا، أي بزيادة قدرها + 33 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد بدوره ارتفاعا في الإصابات (+57 بالمئة، 5695 إصابة).وقال جهاز الصحة العام إن هذه الزيادة في الإصابات الجديدة "تبقى أعلى من زيادة عدد المفحوصين" (+14 بالمئة، 505,945 مفحوصا).وتشير الحصيلة اليومية التي نشرتها وزارة الصحة الخميس إلى الأمر ذاته: 1604 إصابات مؤكدة في آخر 24 ساعة، بعد تسجيل 1695 إصابة قبل يوم، وقد عادت الإصابات اليومية الجديدة لتتجاوز عتبة الألف منذ نهاية تموز/يوليو.وسجلت فرنسا حتى الآن 30312 وفاة جراء كوفيد-19، أي بزيادة 7 وفيات خلال 24 ساعة.// انتهى //04:33ت م0183

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هام / ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.