شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: أمطار غزيرة وسيول على مكة والطائف والان نبدء بالتفاصيل
نبهت الهيئة العامة للأرصاد من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظة: (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان). ويصاحب الحالة نشاطا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.
وأوضحت أن الحالة تبدأ من الحادية عشرة صباحا وتنتهي – بمشيئة الله – في السابعة مساء.
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