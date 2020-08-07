شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه: أمطار غزيرة وسيول على مكة والطائف والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظة: (أضم، الطائف، العرضيات، ميسان). ويصاحب الحالة نشاطا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول.

وأوضحت أن الحالة تبدأ من الحادية عشرة صباحا وتنتهي – بمشيئة الله – في السابعة مساء.