شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب أسعار «الروبيان».. و«لنشات» الشمال تغرق السوق بـ40 % والان نبدء بالتفاصيل

أغرقت أسواق المنطقة الشرقية بكميات كبيرة من الروبيان، بعد قدوم آخر مراكب الصيد من المعاقل البعيدة، وهذا الإغراق جاء بعد جفاف في الأسواق دام مدة 6 أشهر.

وصول المراكب

ووصلت مراكب الصيد الكبيرة «اللنشات» القادمة من مباحر الشمال، ودفعت بحمولاتها وكميات الروبيان للأسواق، والتي قدرت بنسبة 40%، وذلك بعد مضيها في البحر مدة 5 أيام متواصلة، وهي الفترة المسموح بها لبقائها في البحر، وتفاوتت كميات حمولات اللنشات من الروبيان، والتي بلغ بعضها 1400 كيلو جرام.

باعة سائبة

ولفت بائع الأسماك والروبيان بسوق القطيف والأحساء «محمد العطل»، إلى أن كميات الروبيان زادت في الأسواق بعد قدوم اللنشات، وبعد الجولة الأولى بنسبة 40%، رغم ذلك تباينت الأسعار عن بدء الموسم، بسبب سحب كميات كبيرة من البحرين، والتي تستقطب ما نسبته 30% من الروبيان المتواجد في السوق، مضيفًا إن العمالة السائبة، والتي تأتي حتى من خارج المنطقة الشرقية، تنافس في الأسعار، فعدد الباعة السعوديين لا يتعدى 5% من نسبة العمالة السائبة التي تبلغ نسبتها 95%، فالقوة الشرائية بيدها، وهي مسيطرة على السوق بنسبة 65% تقريبًا.

شراء الثلاجات

وأكد العطل أن أكثر الناس الآن يأخذون بالمفرّق «الكيلو»، ونسبة مَن يشتري من رواد السوق بالمفرق تبلغ 70%، ونسبة مَن يشتري بالثلاجة أو البانة هي 30%، وفي المواسم السابقة عكس ذلك تمامًا، متابعًا: «كنا في بدء الموسم نبيع 8 كيلو من الروبيان المختلط - الوسط والكبير -، بسعر 100 ريال، والآن نبيع 5 كيلو بسعر 100 ريال».

بحر منيفة

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وبيّن كبير صيادي فرضة سيهات «عقيل الحلال»، أن جميع المراكب التي أبحرت في بدء الموسم، جاءت من رحلتها التي استمرت 5 أيام، وهي الفترة التي يسمح للنشات بالإبحار فيها متواصلة، وتجدد الخروج بعدها، وهذه المراكب التي قصدت المعاقل البعيدة، مكمّلًا: «لدي 5 لنشات تتواجد في الشمال، وتحديدًا بحر منيفة، تعمل منها اثنان، و3 تعطلت بسبب نقص العمالة، والأعطال التي أصابتها».

وأشار إلى أن أحد المراكب اصطاد 40 بانة، والمركب الثاني اصطاد 30 بانة «البانة بين 32 و35 كيلو جرامًا»، مضيفًا: «مراكبي استمرت 5 أيام صيد متواصلة، علمًا بأن هناك مراكب تواجدت في السفانية واصطادت خلال يومين 30 بانة».

قلة المراكب

وأكد عقيل الحلال أن كميات الروبيان في البحر كثيرة هذا العام، ولكن تقابلها قلة في المراكب التي أبحرت، لذلك قلّت نسبة الروبيان الواردة للأسواق عن العام الماضي بنسبة 50%، متابعًا: «لو أخذنا عدد المراكب الكبيرة المتواجدة في مبحر منيفة في الشمال، 30 لنشًا، والتي أبحرت فقط 5 مراكب، وعدد المراكب الكبيرة في بحر السفانية من اللنشات، نجدها 25 لنشًا، والتي أبحرت 20 لنشًا، وعدد المراكب التي في الجبيل 400 لنش تقريبًا ولكن لا أعلم كم أبحر منها».

وقت التوريد

وأكمل: «بيعت بانة الروبيان في سوق القطيف بين 400 و700 ريال، وذلك بحسب حجم الروبيان وقوته»، مبينًا أن هناك مشكلة في وقت التوريد في القطيف في وقت الحراج، فالسمك المستورد يكون الحراج عليه في الساعة 7 إلى الساعة 10 مساءً تقريبًا، ولكن السمك المحلي، أو الروبيان المحلي، لا بد أن يكون حراجه بعد أذان الفجر، ويستمر ذلك حوالي 3 ساعات، رغم أن اللنشات تأتي عصرًا، ومن الممكن أن يتم الحراج مساء بدلًا من الفجر.

فارق أسعار

وقال كبير الصيادين بالدمام وعضو لجنة الزراعة والغذاء بغرفة الشرقية «محمد المرخان»، إن سوق الدمام استقبل كميات من الروبيان وزادت الكميات بعد قدوم اللنشات وانخفضت قليلًا من الأسعار، فالروبيان الوسط الحمراء سعره 800 ريال للبانة، ومع الضريبة تكلف حوالي 920 ريالًا، والروبيان الصغير الأسود بيع بسعر من 550 و650 ريالًا، ومع الضريبة بسعر 630 ريالًا و750 ريالًا، موضحًا أن الضريبة هي التي أوجدت أكثر في فارق الأسعار.