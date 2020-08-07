شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجار بيروت.. مركز الملك سلمان يفتح باب التبرع لخدمة 3 قطاعات والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن فتح باب الدعم لمتضرري الانفجار الذي حدث بمرفأ بيروت، لخدمة 3 قطاعات: الدعم الصحي، والأمن والغذاء، والإيواء، جاء ذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- للوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق.

وبلغ الدعم حتى الآن 728.042 ريال من 1987 متبرع، عبر بوابة التبرع الإلكترونية https://t.co/PD5VcARENU?amp=1.