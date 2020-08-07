شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجار بيروت.. مركز الملك سلمان يفتح باب التبرع لخدمة 3 قطاعات والان نبدء بالتفاصيل
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن فتح باب الدعم لمتضرري الانفجار الذي حدث بمرفأ بيروت، لخدمة 3 قطاعات: الدعم الصحي، والأمن والغذاء، والإيواء، جاء ذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- للوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق.
وبلغ الدعم حتى الآن 728.042 ريال من 1987 متبرع، عبر بوابة التبرع الإلكترونية https://t.co/PD5VcARENU?amp=1.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفجار بيروت.. مركز الملك سلمان يفتح باب التبرع لخدمة 3 قطاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.