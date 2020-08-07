شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: مواقف تاريخية للمملكة في دعم الشعوب والان نبدء بالتفاصيل
وقال: إن المملكة لا تألو جهدًا في دعم الدول والشعوب العربية والإسلامية والعالمية في نكباتهم وأزماتهم وكوارثهم الإنسانية؛ الناجمة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن المملكة حكومةً وشعبًا تقف داعمة لكل أشقائها وإخوانها المنكوبين في مختلف دول العالم، داعيا الله تعالى أن يحفظ قيادة هذه البلاد.
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