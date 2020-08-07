شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مراكز «تأكد» في جميع المناطق خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الصحة كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز «تأكد»، والتي تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة؛ لفحص فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضحت الوزارة، أن المراكز مخصصة لخدمة من لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، أو خالطوا مصابين، لا سيما خلال فترة التجمعات العائلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبينت أن مراكز «تأكد» تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، علما بأن مراكز «تأكد» في الرياض والدمام تعمل على مدار 24 ساعة.

وتابعت الصحة، إن فروع «تأكد» متواجدة حاليًا في بعض المراكز الصحية، وقرب مسارات المركبات، مشيرة إلى أنها ستعمم خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

وأضافت إن الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.