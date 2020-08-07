شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات الملك..مساعدات عاجلة لمواجهة آثار انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الخارجية عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق؛ إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.
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