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بتوجيهات الملك..مساعدات عاجلة لمواجهة آثار انفجار بيروت

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بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقًا من حرصه -أيّده الله- على الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق، لمواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.

أعلنت وزارة الخارجية عن تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تضامنًا مع الشعب اللبناني الشقيق؛ إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

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