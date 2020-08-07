شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفيا المستجدات مع رئيس وزراء السودان والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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