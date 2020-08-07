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وزير الخارجية يبحث هاتفيا المستجدات مع رئيس وزراء السودان

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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، أمس، برئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان د.عبدالله حمدوك.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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