شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: السعودية في مقدمة الدول الداعمة للمنكوبين والان نبدء بالتفاصيل

أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف العثيمين، أن المملكة العربية السعودية دأبت على أن تكون في مقدمة الدول التي تمد يد العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين في أي مكان في العالم. ونوّه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية - حفظه الله -، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

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