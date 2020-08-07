شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط طائرة حوثية «مفخخة» بدون طيار باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في خرق اتفاق «ستوكهولم» وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، متخذة من محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار «المسيرة»، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمنين الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح الاتفاق.
وأكد «المالكي»، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.
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