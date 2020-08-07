شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال مرئي مع مصابي كورونا بـ «تخصصي الجوف» والان نبدء بالتفاصيل

فعّل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، خدمة الاتصال المرئي بالصوت والصورة، لتمكين ذوي المنومين والمصابين بفيروس «كورونا» المستجد من الاطمئنان عليهم، وذلك عبر غرف تُراعى فيها الخصوصية. وأوضحت صحة الجوف أن هذه المبادرة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وكان لها الأثر الكبير في تقديم الدعم النفسي للمرضى وذويهم، والتي جرى إطلاقها مع أول أيّام عيد الأضحى المبارك 1441هـ. وبيّنت أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر التوجّه إلى قسم تجربة المريض في المستشفى في المدخل الرئيسي وطلب الخدمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتصال مرئي مع مصابي كورونا بـ «تخصصي الجوف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.