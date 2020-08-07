شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، أمس، بوزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان باتريسا خميسا واني.

واستعرض الوزير خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.