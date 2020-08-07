شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض الوزير خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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