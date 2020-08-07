شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على غريق وادي بيض بجازان والان نبدء بالتفاصيل

عثرت فرق الإنقاذ والبحث والغوص بالدفاع المدني فجر أمس على غريق وادي بيض في محافظة الدرب بمنطقة جازان، في عمليات البحث عليه التي استمرت ليومين بعد فقدانه عقب هطول الأمطار ما بين المتوسطة والغزيرة لعدة أيام على محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أنَّه إلحاقًا للبيان السابق بخصوص مباشرة فرق الدفاع المدني بالدرب لحادثة فقدان مواطن يبلغ من العمر «٢٠» عاماً في وادي بيض بمحافظة الدرب، فقد انتهت أعمال البحث وتمشيط الوادي فجر الخميس وذلك بالعثور على جثمان المفقود من قبل المواطنين وهو بحالة غرق طافياً على الماء.

وأضاف: إنه مساء يوم الثلاثاء الماضي تلقى مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب بلاغاً عن فقدان مواطن في وادي بيض بمحافظة الدرب وعلى الفور تم انتقال فرق الإنقاذ والإسعاف والآليات اللازمة للموقع. وأشار إلى أنه عند الوصول لموقع الحادث تم على الفور تنفيذ خطة البحث عن المفقود في وادي بيض، وذلك عن طريق انتشار فرق الإنقاذ والبحث والغوص التابعة للدفاع المدني وبمشاركة من قبل الفرق التطوعية والتي قامت بتمشيط الوادي إلا أنه لم يتم العثور عليه، وقد تم فجر هذا اليوم الخميس العثور على المفقود من قبل المواطنين وهو بحالة وفاة غرقا طافياً على الماء، وتم نقله للمستشفى من قبل ذويه ومن ثم قام الدفاع المدني بتسليمه لجهة الاختصاص بعد انتهاء الحالة.

وجدد التحذير من عبور الأودية أثناء جريان السيول وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسباحة فيها، ومتابعة ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني من تحذيرات ورسائل توعوية متمنين السلامة للجميع.