شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن أحرق مركبة بحائل والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة حائل شخصا سكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل وأشعل النار فيها. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه وهو «مواطن بالعقد الثالث من العمر»، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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