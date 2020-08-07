شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 85 حاجزا بشوارع مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بند بن خضر الشريف، أنه تم تنظيم الشوارع والطرقات بعد إزالة الحواجز الحديدية لإشغال مواقف السيارات بعدة مواقع ضمن نطاق البلدية، مشيرًا إلى إزالة 85 حاجزًا من أمام المنازل والمحلات التجارية، والتي تتسبب في ضيق الشوارع، وإعاقة حركة المشاة.
وأشار «الشريف» إلى أن أمين العاصمة المقدسة وجّه من خلال مبادرة (مكة بلا حواجز خرسانية) التي تهدف إلى تنظيم الحركة المرورية بشوارع وطرقات مكة المكرمة، واستبدال الحواجز الخرسانية الإنشائية التي تم وضعها بصفة مؤقتة، إلى أرصفة ذات جودة عالية وفقًا للمعايير الهندسية المعتمدة لتوفير الراحة والأمان لمرتادي الطرق والحد من أخطار المركبات.
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 85 حاجزا بشوارع مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.