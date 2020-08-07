شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منظومة العمل عن بعد بـ«شؤون الحرمين» والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الرئاسة ضمن خطتها للمرحلة المقبلة إلى تطوير الوسائل التقنية المختلفة، ودعم جاهزية مقرات العمل الميدانية والخدمية والإدارية بأحدث التقنيات والنظم المساعدة على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على الوجه الأمثل، وإيمانًا منها بما للتحوّل الرقمي من أثر في تسريع آلية العمل، ونشر ثقافة الإبداع في بيئة العمل وتماشيًا مع ما تتطلبه الظروف الراهنة التي تُوجب الإسراع في مراحل التحول الإلكتروني.
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