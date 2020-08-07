شكرا لقرائتكم خبر عن «كفى» تعالج 2000 مدخن والان نبدء بالتفاصيل

عالجت جمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة منذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٠ أكثر من ٢٠٠٠ شخص مدخن من مختلف الأعمار.

وأفاد مدير عام الجمعية إبراهيم الحمدان أن حملات الجمعية عن بُعد عبر صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي قادت أكثر من ٢٠٠٠ شخص للإقلاع عن التدخين، وطلب الاستشارة والعلاج. وأوضح أنه خلال فترة منع التجول، قامت عيادات كفى المتنقلة بتوصيل العلاج إلى منازل الراغبين في الإقلاع عن تلك السموم.

وذكر الحمدان أن حملات التوعية التي أطلقتها «كفى» تبيّن خطورة كورونا على المدخنين؛ كونها تساهم في تدمير الجهاز التنفسي، وكان لها الأثر الواضح في الإقبال على هجر السموم.