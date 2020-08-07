شكرا لقرائتكم خبر عن «كفى» تعالج 2000 مدخن والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد مدير عام الجمعية إبراهيم الحمدان أن حملات الجمعية عن بُعد عبر صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي قادت أكثر من ٢٠٠٠ شخص للإقلاع عن التدخين، وطلب الاستشارة والعلاج. وأوضح أنه خلال فترة منع التجول، قامت عيادات كفى المتنقلة بتوصيل العلاج إلى منازل الراغبين في الإقلاع عن تلك السموم.
وذكر الحمدان أن حملات التوعية التي أطلقتها «كفى» تبيّن خطورة كورونا على المدخنين؛ كونها تساهم في تدمير الجهاز التنفسي، وكان لها الأثر الواضح في الإقبال على هجر السموم.
كانت هذه تفاصيل خبر «كفى» تعالج 2000 مدخن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.