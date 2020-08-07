شكرا لقرائتكم خبر عن 12 % انخفاضا بحالات «كورونا» الحرجة في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبد العالي، أن المملكة شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً لعدد حالات الإصابات بفيروس كورونا، مبيناً أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 12% في عدد الحالات الحرجة خلال الأسبوعين الماضيين.

وعي مجتمعي

وأشار إلى أن أفراد المجتمع أبدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الأضحى، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع ساهما في تراجع حالات الإصابة بكورونا. لافتا إلى أنه لم يثبت علمياً إصابة الشخص الواحد بفيروس كورونا لأكثر من مرة.

رعاية صحية

وسجلت وزارة الصحة أمس 1402 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 1775 حالة تعافٍ إضافية، و35 حالة وفاة جديدة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 284.226 حالة، من بينها 34.082 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1915 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 247.089 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3055 حالة وفاة. وبذلك تصل نسبة التعافي من إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 86.9 %.

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توزيع الحالات

وتوزعت الإصابات الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي: مكة المكرمة «249»، الشرقية «243»، الرياض «203»، عسير «199»، القصيم «128»، جازان «88»، حائل «77»، نجران «64»، المدينة المنورة «60»، الباحة «42»، تبوك «27»، الحدود الشمالية «15»، الجوف «7».

تقييم ذاتي

وجدّد التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس «كورونا» المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا»، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ​