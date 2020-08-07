شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جيبوتي: نجاح «الحج الاستثنائي» على أكمل وجه والان نبدء بالتفاصيل

‏ عبر سفير جمهورية جيبوتي، عميد السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة بمناسبة انتهاء موسم الحج وبالأصالة عن نفسه وباسم السلك الدبلوماسي الإسلامي، عن شكره وتهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلا:

‏الحمد لله الذي أتم على حجاج بيت الله الحرام نسكهم، وأتقدم بهذه المناسبة بالتهنئة والشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحكومة والشعب السعودي الشقيق بنجاح موسم الحج على الوجه الأكمل في هذا العام الاستثنائي بجائحة فيروس كورونا المستجد الذي عطل الحياة في الدنيا قاطبة.

‏وأشار إلى أن الجائحة لم تعطل إقامة فريضة الحج لهذا العام، وذلك بفضل الله وكرمه أولا ومن ثم بفضل حكمة وحرص قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي سخرت الإمكانيات التي حباها الله تعالى في ظل تطبيق بروتوكولات صحية متميزة لتحقيق الفريضة وفي ذات الوقت توفير التباعد الاجتماعي، والتي أفضت إلى عدم تعطيل الشعيرة ولله الحمد، وعدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك فإنني أعبر باسم السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد لدى المملكة العربية السعودية والذين يمثلون قادة وحكومات وشعوب الدول الإسلامية في الرياض عن شكرهم المقترن بالامتنان المقدر لجهود حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والبقاع المقدسة بكفاءة وإيثار كبيرين لا يمكن أن ينكرهما إلا جاحد.

‏وأدام الله على بلدكم الشقيق الأمن والاستقرار وعلى الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء كل خير.

‏ ‏وكل عام والجميع بخير.