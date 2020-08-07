سلم رواتب المتقاعدين بالسعودية ومواعيد صرف الرواتب 2020

يتم معرفة سلم رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق جداول المواعيد الخاصة بصرف مرتبات الموظفين المتقاعدين، ويتم الإعلان عن هذه الجداول من قبل الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية، ويتم إعلان هذه الجداول مع بداية كل عام.

سلم رواتب المتقاعدين

قبل الحديث عن سلم رواتب المتقاعدين والمواعيد المحددة لنزول الرواتب، ففي البداية يجب أن نتعرف ما هي رواتب المتقاعدين والمواعيد المحددة لصرفها وذلك خلال الشهور الباقية في العام الهجري.

راتب التقاعد: هي الرواتب التي يتحصل عليها المواطنين وذلك بعد بلوغهم سن معين ومغادرته العمل، وهناك العديد من العوامل التي يتم من خلالها تحديد قيمة الرواتب التي يحصل عليها المتقاعدين، ومن أهم هذه العوامل هي الوظيفة التي يشغلها وعدد السنوات التي قضاها في عمله والمنصب الذي كان يشغله قبل وصوله إلى سن المعاش.

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موعد نزول رواتب المتقاعدين

تتم عملية إجراء صرف رواتب الموظفين المتقاعدين في السعودية كل شهر ميلادي وتحديدا تتم هذه الإجراءات في اليوم الموافق 25 من الشهر، وفي حالة إذا كان هذا اليوم إجازة رسمية فتقوم الجهات المسئولة بتأخير أو بتقديم الموعد مدة يوم أو يومين وذلك بناءً على ما تراه مناسباً، حيث إن كان يوم 25 يوم جمعة وهو عطلة أسبوعية فيتم صرف المرتبات يوم الخميس الذي يسبقه مباشرة أما في حالة كان يوم 25 يوافق يوم السبت فتتم عملية صرف المرتبات اليوم الذي يليه مباشرة.

متي تصرف رواتب المتقاعدين

حكومة المملكة العربية السعودية قد أعلنت مؤخرا الموعد المحدد لصرف رواتب الموظفين المتقاعدين لشهر يونيو عام 2020 ميلادياً، وشهر شوال 1441 هجرياً حيث أعلنت أن يتم صرف المرتبات يوم 25 يونيو الموافق يوم الخميس، ويوم 4 من شهر ذو القعدة 1441 ه، وقد تم الإعلان عن المبلغ الإجمالي العام لرواتب الموظفين المتقاعدين من قبل مؤسستهم الخاصة وهي مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية ليبلغ حوالي 82 مليار ريال سعودي.

وبهذا نكون قد ختمنا حديثنا عن سلم رواتب المتقاعدين وتعريف ما هو راتب التقاعد وأهم الأسباب التي تحدد القيمة المالية التي يحصل عليها الموظفين المتقاعدين، هذا وبالإضافة إلى موعد نزول رواتب المتقاعدين، ومتي يتم صرف الرواتب للموظفين المتقاعدين.