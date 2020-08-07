، قانوني يؤكد: لا يحق للنصر المطالبة بإعفاء رئيس لجنة الحكام ،

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أكد المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير بأنه ليس من حق نادي النصر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام على خلفية الأحداث التي صاحبت لقاء الفريق مع نظيره الهلال أول أمس والتي انتهت بفوز الأخير برباعية.
وتفصيلاً قال الأمير: "الخليج 365 وأن أوضحت في مناسبات سابقة بأنه ليس من حق النصر أو أي ناد آخر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام، ولكن من حقه الدعوة إلى جمعية عمومية غير اعتيادية بصفته أحد الأعضاء.
وكان نادي النصر قد طالب من خلال خطاب موجه للاتحاد السعودي لكرة القدم بإعفاء رئيس لجنة الحكام، مشيراً إلى أنه في حال عدم التجاوب في هذا الشأن فإن إدارة النادي تدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد.النصر
قانوني يؤكد: لا يحق للنصر المطالبة بإعفاء رئيس لجنة الحكامقاسم الخبراني الخليج 365 2020-08-07
أكد المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير بأنه ليس من حق نادي النصر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام على خلفية الأحداث التي صاحبت لقاء الفريق مع نظيره الهلال أول أمس والتي انتهت بفوز الأخير برباعية.
وتفصيلاً قال الأمير: "الخليج 365 وأن أوضحت في مناسبات سابقة بأنه ليس من حق النصر أو أي ناد آخر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام، ولكن من حقه الدعوة إلى جمعية عمومية غير اعتيادية بصفته أحد الأعضاء.
وكان نادي النصر قد طالب من خلال خطاب موجه للاتحاد السعودي لكرة القدم بإعفاء رئيس لجنة الحكام، مشيراً إلى أنه في حال عدم التجاوب في هذا الشأن فإن إدارة النادي تدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد.
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:26 AM
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
02:45 AM
بعد البيان الغاضب على خلفية رباعية الهلال
أكد المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير بأنه ليس من حق نادي النصر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام على خلفية الأحداث التي صاحبت لقاء الفريق مع نظيره الهلال أول أمس والتي انتهت بفوز الأخير برباعية.
وتفصيلاً قال الأمير: "الخليج 365 وأن أوضحت في مناسبات سابقة بأنه ليس من حق النصر أو أي ناد آخر المطالبة بتغيير رئيس لجنة الحكام، ولكن من حقه الدعوة إلى جمعية عمومية غير اعتيادية بصفته أحد الأعضاء.
وكان نادي النصر قد طالب من خلال خطاب موجه للاتحاد السعودي لكرة القدم بإعفاء رئيس لجنة الحكام، مشيراً إلى أنه في حال عدم التجاوب في هذا الشأن فإن إدارة النادي تدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد.
، قانوني يؤكد: لا يحق للنصر المطالبة بإعفاء رئيس لجنة الحكام ،
المصدر : الخليج 365
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