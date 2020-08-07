شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون يتنازلون عن قاتل أخيهم بعد وصية والدهم مقابل دية 5 ملايين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق مقطع فيديو تنازل أبناء " عقيل بن فداع الشمري " في حائل، عن قاتل أخيهم، وذلك بعد وصية من والدهم رحمه الله.

وجاء ذلك مقابل دية متفق عليها مقدارها خمسة ملايين ريال، حيث أظهر المقطع قبول الدية ومن ثم احتضان بعضهم البعض.