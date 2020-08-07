القبض على مواطِنَيْن اثنين سرقا محلات تجارية ومخازن ومركبات بالقصيم

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما..

ألقت شرطة القصيم، القبض على مواطنين تورطا بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات والاستيلاء على معدات زراعية ومواد تعمير وبناء. صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، عن القبض على مواطنين اثنين (في العقد الرابع من العمر)، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات، والاستيلاء على معداتٍ زراعية ومواد تعميرٍ وبناء، وتقدر قيمة مسروقاتهما بما يزيد على خمسمائة ألف ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: Advertisements إيقاف مواطِنَيْن ظهرا في مقطع فيديو متداول تعمّدا الاصطدام بمركبة في الأحساء القبض على مواطِنَيْن اثنين ومقيم سرقوا منزلًا بالمدينة المنورة القبض على 5 متهمين سرقوا 150 ألف ريال ومجوهرات بـ1.2 مليون من منزل بالمدينة المنورة

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