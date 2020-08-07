إدارة قطار الحرمين توضح أبعاد حريق ساحة محطة السليمانية

أفادت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع، بأن حريقًا اشتعل مساء اليوم الخميس، في عدد من المكاتب المؤقتة للمقاول (بورتبلات متنقلة) في حي السليمانية بجدة، والتي تخلو من الموظفين.

جاء ذلك في بيان لإدارة المشروع، مؤكدة أن الدفاع المدني سيطر على الحريق بالكامل، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ووجّهت إدارة المشروع الشكر والتقدير للدفاع المدني ومنسوبيه نظير جهودهم الكبيرة والمتميزة في إخماد الحريق بفاعلية وكفاءة عاليتين.

من ناحيته، أوضح المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، في وقت سابق، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (٩١١) تلقى بلاغًا في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم الخميس، عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.

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وأضاف «القرني» أنه فور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة للموقع، مشيرًا إلى أنه بوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية.

وأكد القرني، أن الفرق عملت على احتواء الحادث في موقعه دون الانتشار للمواقع المجاورة.

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