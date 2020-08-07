بالصور.. «مدني جدة» يباشر حريقًا اندلع في ساحة قطار الحرمين

دون تسجيل إصابات حتى الآن
يباشر حاليًا مدني جدة حريقًا اندلع في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية بمساحة (٢٠*٦٠) في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات حتى الآن.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ٩١١ تلقى بلاغًا في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم الخميس الموافق ١٦/ ١٢/ ١٤٤١ هـ عن وجود حريق في ساحة محطة قطار الحرمين.
وأضاف «القرني» أنه فور تلقي البلاغ جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة للموقع.
وأشار إلى أنه بوصول الفرق اتضح أن الحادث عبارة عن اشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة ٢٠*٦٠.
وأكد أن الفرق عملت على احتواء الحادث في موقعه دون الانتشار للمواقع المجاورة ومازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق دون إصابات حتى لحظة إعداد هذا البيان.
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