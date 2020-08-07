كما اعتديا على قائدها..

أوقفت شرطة المنطقة الشرقية، قائد مركبة ومرافقه ظهرا في مقطع فيديو متداول يعكسان حركة السير في الأحساء. صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، عن إيقاف قائد مركبة ومرافقه ظهرا في مقطع فيديو متداول يعكسان حركة السير على أحد الطرق الرئيسة في محافظة الأحساء بقصد صدم مركبة أخرى عمدًا والاعتداء على قائدها، وهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر) وذلك نتيجة سوء تفاهم حصل بينهم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة. Advertisements اقرأ أيضًا: بالفيديو.. إرشادات «الدفاع المدني» لتجنُّب مخاطر الأمطار والسيول القبض على مواطِنَيْن اثنين ومقيم سرقوا منزلًا بالمدينة المنورة

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كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مواطِنَيْن ظهرا في مقطع فيديو متداول تعمّدا الاصطدام بمركبة في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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