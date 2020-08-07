بالصور.. تحالف دعم الشرعية في اليمن ينقل 162 طالبًا وطالبة من سقطرى إلى عدن جوًا

نقلت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اليوم الخميس، 162 طالبًا وطالبة من أبناء محافظة سقطرى الدارسين بالجامعات اليمنية المختلفة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأجلي الطلاب من مطار سقطرى الدولي إلى مطار عدن الدولي، عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية؛ تكفلت بتكاليفها قيادة التحالف، بإشراف مباشر من قائد «قوة الواجب السعودية» في المحافظة العميد البحري الركن عبدالرحمن بن سليمان الحجي.

وتأتي عملية الإجلاء جوًا بسبب هياج البحر في الأرخبيل الذي يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الطلاب والطالبات، وفي ضوء توقف الملاحة الجوية بسبب جائحة «كورونا المستجد».

وقد تم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال نقل الطلاب والطالبات إلى مدينة عدن.

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من ناحيتهما، ثمّن وكيلا محافظة سقطرى العميد الركن صالح السقطري، والمهندس رائد الجريبي- اللذان حضرا عملية الإجلاء- دور قيادة تحالف دعم الشرعية، في إجلاء الطلاب من أبناء سقطرى الدارسين بالجامعات اليمنية المختلفة.

وكانت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قامت بتسيير تسع رحلات من وإلى جزيرة سقطرى لنقل الحالات الإنسانية، بالإضافة إلى نقل الطلاب والطالبات إلى مقار دراستهم بمختلف المحافظات اليمنية.

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