5  خدمات بلدية يمكنك حجزها بالـ«الباركود التفاعلي» بأمانة مكة

ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا..
فعّلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بالإدارة العامة لخدمة العملاء والتميّز المؤسسي، خدمة الباركود التفاعلي للمراجعين؛ حيث تُمثل الخدمات الرئيسة والمتداولة بالعاصمة المقدسة من قبل المستفيدين.
وتتمثل خدمة الباركود في حجز المواعيد لدى الأمانة، وحجز المواعيد عبر موقع منصة بلدي، وخدمة البلاغات على «واتساب»، وخدمة «واتساب» مخدوم وأنت في بيتك، إضافة إلى خدمة مبادرات خدمة العملاء.
وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميّز المؤسسي المهندس وائل حلواني، أن هذه الخدمة تُسهّل لقاطني العاصمة المقدسة التقدم إلى الخدمات الأساسية بأمانة العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى اهتمام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بتسهيل الخدمات المرتبطة بالأمانة للمراجعين.
وأكد حلواني أن خدمة الباركود التفاعلي تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.
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