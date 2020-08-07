السعودية اليوم / القارة السمراء تشهد زيادة بنسبة 24 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد



أديس أبابا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واس

أعلن رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جون نكينغاسونغ زيادة حالات الإصابة بفيروس

وقال إنه ينبغي زيادة فحوص

وسجلت إفريقيا حتى اليوم 512499 حالة إصابة مؤكدة و 11930 حالة وفاة.

وقال نكينغاسونغ إن خمس دول إفريقية سجلت 71 في المئة من حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا والجزائر.

// انتهى //

00:15ت م

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أديس أبابا 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسأعلن رئيس مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا جون نكينغاسونغ زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 24 في المئة في القارة الإفريقية.وقال إنه ينبغي زيادة فحوص فيروس كورونا المستجد وإلزام الناس باستخدام الكمامات، لإنقاذ أرواح البشر من خطر الجائحة.وسجلت إفريقيا حتى اليوم 512499 حالة إصابة مؤكدة و 11930 حالة وفاة.وقال نكينغاسونغ إن خمس دول إفريقية سجلت 71 في المئة من حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا والجزائر.// انتهى //00:15ت م0178

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