السعودية اليوم / إصابة حاكم أوهايو بكوفيد-19 قبيل وصول ترامب إلى الولاية



واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واس

أعلن مكتب حاكم أوهايو الجمهوري مارك دواين، إصابته بكوفيد-19، وذلك قبيل وصول الرئيس دونالد ترامب إلى الولاية.

وكان يفترض أن يكون دواين في استقبال ترامب في مطار كليفلند، وخضع لفحص كوفيد-19 قبل لقائه المقرر مع رئيس البلاد، بناءً على البروتوكول المتبع في هذا الإطار.

ونشر حساب دواين على تويتر بياناً قال فيه: إن حاكم الولاية لا يعاني من أية أعراض في الوقت الحالي، وأنه عاد إلى كولومبوس برفقة زوجته، التي لا تظهر عليها أية أعراض أيضاً.

وأشار البيان إلى أن دواين سيخضع لحجر صحي في منزله في سيدارفيل لمدة 14 يوماً.

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23:42ت م

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