السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 53,685 إصابة مؤكدة و 1,320 وفاة بفيروس كورونا المستجد



واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 53,685 إصابة مؤكدة و 1,320 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليزك، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,802,491 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 157,631 وفاة.

// انتهى //

23:36ت م

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واشنطن 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 53,685 إصابة مؤكدة و 1,320 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليزك، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,802,491 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 157,631 وفاة.// انتهى //23:36ت م0171

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