السعودية اليوم / تونس تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واس

سجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً.

// انتهى //

23:06ت م

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تونس 16 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 6 أغسطس 2020 م واسسجلت تونس 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها سبع إصابات محلية، و 34 إصابة وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 1642 حالةً، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 51 حالةً.// انتهى //23:06ت م0162

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