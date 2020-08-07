شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجار بيروت.. السعوديون يتبرعون بـ 728 ألف ريال للشعب اللبناني الشقيق والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ الدعم حتى الآن 728.042 ريال من 1987 متبرع، عبر 3 تخصصات، للدعم الصحي، والأمن والغذاء، والإيواء، من خلال بوابة التبرع الإلكترونية https://t.co/PD5VcARENU?amp=1.
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