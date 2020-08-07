شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجار بيروت.. السعوديون يتبرعون بـ 728 ألف ريال للشعب اللبناني الشقيق والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن فتح باب الدعم لمتضرري الانفجار الذي حدث بمرفأ بيروت، بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- للوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق.

وبلغ الدعم حتى الآن 728.042 ريال من 1987 متبرع، عبر 3 تخصصات، للدعم الصحي، والأمن والغذاء، والإيواء، من خلال بوابة التبرع الإلكترونية https://t.co/PD5VcARENU?amp=1.