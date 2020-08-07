شكرا لقرائتكم خبر عن مرور جازان يضبط مركبتين مارس قائديها "التفحيط" والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مرور منطقة جازان مركبتين مارس قائديها التفحيط معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وتم إحالتهما للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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