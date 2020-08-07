شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 9166 في يوم 6 أغسطس 2020، أظهرت تسجيل 375 حالة قائمة جديدة منها 138 حالة لعمالة وافدة، و237 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالتي وفاة من فيروس كورونا المستجد كما تعافت 369 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 39945.

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